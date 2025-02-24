شكرا لمتابعة خبر عن زوجة بوريس جونسون: قضيت بالمملكة إجازة الأحلام… صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، عن قضائها إجازة ممتعة خلال زيارتها للمملكة مؤخرا واصفة إياها ب”إجازة الأحلام”.

وشاركت كاري زوجة جونسون وهي أم لثلاثة أطفال صوراً على إنستغرام من إجازة نصف الفصل الدراسي التي قضتها معه ومع أطفالهما في المملكة

وظهر بوريس جونسون في أحد الصور معانقاً أصغر أطفاله، فرانك، على متن قارب في البحر الأحمر، كما أظهرت صور أخرى التقطت خلال العطلة الأطفال على الشواطئ الرملية البيضاء، وهم يستمتعون بأشعة الشمس.

وقالت كاري أنهم قضوا أياماً رائعة على البحر الأحمر في المملكة، وشبهت شواطئا بجزر المالديف، كما وصفت الإجازة بـ”إجازة الأحلام”، لافتة إلى مدى روعة الرياضات المائية، خاصة الغوص والغطس.

وحضر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق منتدى الإعلام السعودي الأسبوع الماضي، حيث ألقى محاضرة بعنوان “الإعلام والشخصية السياسية لبوريس جونسون” وناقش تطور المملكة العربية السعودية ودورها كوسيط في السياسة العالمية.