شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: توقعات هطول الأمطار خلال هذا الأسبوع ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير في المناخ الدكتور زياد الجهني، عن توقعات هطول الأمطار خلال هذا الأسبوع في بعض مناطق المملكة.

وأوضح الجهني خلال مقطع فيديو عبر منصة أكس، أنه من مخرجات النموذج العددي السعودي، يتوقع بمشيئة الله هطول أمطار خلال هذا الأسبوع الجاري على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، وشمال منطقة الرياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة، مع فرصة تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

اقرأ أيضا: