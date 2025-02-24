شكرا لمتابعة خبر عن إمام وخطيب الحرم المكي يتعرض لوعكة صحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض فضيلة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، لوعكة صحية.

من جهته، أعرب معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، باسمه واسم أئمة وعلماء ومؤذني ومدرّسي الحرمين الشريفين، عن خالص دعواتهم لفضيلة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، بالشفاء العاجل إثر العارض الصحي الذي ألمّ به.

كما رفعوا أكفّ الضراعة إلى الله، سائلين أن يمنّ عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يجزيه خير الجزاء على جهوده الجليلة، وأن يعيده إلى محرابه في رحاب البيت العتيق، ليشنّف الآذان بتلاواته العطرة، ويواصل رسالته في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.