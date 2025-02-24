برنامج تأهيلي للموهوبين دوليا

ويشارك في البرنامج، الذي يعقد في مركز «مشكاة» التفاعلي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري، 50 مبدعًا ومبدعة، منهم 19 طالبًا و31 طالبةً، من 15 إدارة تعليمية، وفيه سيقوم المرشدون بمراجعة مشاريع الطلاب، لتحديد خطة عمل لكل مشروع لتقويته والعمل عليه من الآن وحتى آخر موعد لرفع المشروعات في المسابقات.
وسيحضر الطلبة المشاركون ورش عمل في الإلقاء، وعروضًا للمشروعات، والتعرف على آلية التحكيم في المسابقات الدولية، إضافة إلى قيام لجنة الأخلاقيات العلمية بمراجعة النماذج الخاصة بشأن الأخلاقيات العلمية المتبعة أثناء إجراء التجارب لكل مشروع.
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