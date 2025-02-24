احتفال نادي الطلاب السعوديين بيوم التأسيس في لانكستر

احتفل نادي الطلاب السعوديين في مدينة لانكستر بالمملكة المتحدة بيوم التأسيس السعودي، في فعالية مميزة أقيمت بحرم جامعة لانكستر، التي تقع شمال غرب إنجلترا.

شهد الاحتفال حضورًا ملحوظًا تراوح بين 35 إلى 40 مشاركًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في جو من البهجة والتفاعل الثقافي والاجتماعي.

تميزت الفعالية بفقرات متعددة، كان أبرزها فقرة «الانغماس الثقافي»، حيث ارتدى الضيوف من مختلف الجنسيات الزي السعودي التقليدي الكامل، وتذوقوا خلالها القهوة السعودية الأصيلة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن مفاهيم الكرم والضيافة العربية، التي تعتبر من أبرز سمات الثقافة السعودية.

وكان من بين الحاضرين البارزين، دونالد تايلور، من جامعة لانكستر، الذي أعرب عن امتنانه وسعادته بالمشاركة، قائلًا: «جميع أصدقائكم كانوا مرحبين جدًا بي بعد ظهر أمس، وقدرت حقًا مشاركتي في هذا اليوم المميز.. شكرًا لدعوتي للمشاركة في احتفالات يوم تأسيس المملكة العربية السعودية؛ كان ذلك سببًا في سعادتي وفخري بأن أكون جزءًا من تكريم أمتكم العظيمة»، كما حرص تايلور على ارتداء الزي السعودي الكامل والتقاط الصور التذكارية.

تأتي هذه الاحتفالية ضمن جهود نادي الطلاب السعوديين لتعزيز التواصل الثقافي بين الطلاب السعوديين والمجتمع الأكاديمي في لانكستر، وتعريف الطلبة الدوليين والمحليين بالتراث والتقاليد السعودية الغنية.