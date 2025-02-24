حركة تجارية نشطة تسبق رمضان

تشهد المراكز التجارية وأسواق التموين الغذائية بمنطقة نجران حركة نشطة من المتسوقين لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية الرمضانية، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك. وأوضح رئيس الغرفة التجارية بنجران بدر المعجل، أن شهر رمضان المبارك يشهد ذروة النشاط التجاري والاقتصادي، حيث تُسجل المراكز التجارية والأسواق زيادة ملحوظة في الحركة الشرائية نتيجة ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والمنتجات المرتبطة بهذا الموسم، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومراقبة الأسواق لضمان انتظام العملية التجارية وحماية حقوق المستهلكين.

فيما أكد عدد من الباعة في المراكز التجارية والأسواق بنجران توفر السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها وأحجامها وبأسعار تنافسية، وبخاصة التي يزيد الطلب عليها في شهر رمضان، وكذلك توفر بعض المستلزمات الخاصة بتجهيز الموائد وإعداد الأطباق الرمضانية، مشيرين إلى أن استعدادهم للشهر الكريم بدأ منذ وقت مبكر من خلال تجهيز السلع الرمضانية.