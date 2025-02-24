حركة تجارية نشطة تسبق رمضان

فيما أكد عدد من الباعة في المراكز التجارية والأسواق بنجران توفر السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها وأحجامها وبأسعار تنافسية، وبخاصة التي يزيد الطلب عليها في شهر رمضان، وكذلك توفر بعض المستلزمات الخاصة بتجهيز الموائد وإعداد الأطباق الرمضانية، مشيرين إلى أن استعدادهم للشهر الكريم بدأ منذ وقت مبكر من خلال تجهيز السلع الرمضانية.
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