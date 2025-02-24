السعودية | “مسام” في منتدى الرياض الإنساني: أكثر من 430 ألف لغم تمت إزالتها من اليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 ـ أحمد حماد

شارك مشروع «مسام» لنزع الألغام – اليمن، اليوم الإثنين، في منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وسمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والأستاذ أسامة القصيبي مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام – اليمن، وعدد من المسؤولين.

وتأتي مشاركة «مسام» ضمن نخبة من المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والتنموي، بهدف الاطلاع على العمل حول الإطار المعرفي والممارسات الميدانية للعمل الإنساني والتنموي والتحديات المرتبطة بها لإيجاد حلول عملية مبتكرة وفقا للمبادئ والمعايير الدولية للإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة.

واستعرض سمو وزير الخارجية في كلمته حجم المساعدات التي قدمتها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمساعدة الأشقاء في الدول المتضررة، من أبرزها الحملة الشعبية التي ساهم فيها الشعب السعودي لإغاثة أشقائهم الفلسطينيين بمجموع تبرعات يزيد عن 700 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع «مسام» لنزع الألغام من الأراضي اليمنية وتطهيرها، حيث ساهم المشروع منذ عام 2018م في إزالة أكثر من 430 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة لتخفيف التهديدات المباشرة على حياة الشعب اليمني.

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