السعودية | وكالة شؤون الأفواج الأمنية تحتفي بيوم التأسيس

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وكالة شؤون الأفواج الأمنية تحتفي بيوم التأسيس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

احتفت وكالة شؤون الأفواج الأمنية، بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق الـ (22) من شهر فبراير كل عام، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي.

وتضمنت فعاليات يوم التأسيس، عروضًا مرئية، ومعارض تراثية، وفقرات تاريخية، وإبراز دور الأفواج الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار ضمن منظومة وزارة الداخلية.

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