السعودية | رئيس هيئة الهلال الأحمر يستقبل نظيره السوري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، رئيس الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الإنسانية والإغاثية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العمل المشترك في مجالات الاستجابة للكوارث والطوارئ الصحية, بالإضافة إلى مناقشة آليات تبادل الخبرات والتنسيق في تقديم الخدمات الإغاثية للمحتاجين.

وأكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي, حرص المملكة على دعم الجهود الإنسانية وتعزيز الشراكات مع الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تحسين الاستجابة للأزمات وتقديم المساعدات وفق أعلى المعايير.

من جانبه، أعرب رئيس جمعية الهلال الأحمر السوري عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة في دعم العمل الإغاثي، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات الإنسانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العمل الإنساني المشترك، وتنسيق الجهود بين الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لخدمة المجتمعات المتضررة ودعم الفئات المحتاجة.

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