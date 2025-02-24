السعودية | رئاسة الشؤون الدينية تكمل استعدادتها لشهر رمضان بحزمة مبادرات إثرائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة مبادرات إثرائية في إطار الخطة التشغيلية المتكاملة لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1446، وفق مرتكزات إثرائية إستراتيجية رئيسة تمثلت باستثمار شرف الزمان بتأكيد فضل وآداب رمضان وتعزيز مكانته، وتعظيم شرف المكان عبر إبراز مكانة البيت الحرام، والمسجد النبوي، ومحورية خدمة الضيف من خلال تقديم تجربة دينية ثرية ترتكز على الجودة والابتكار، في إطار تناغم مؤسسي يسهم في تحقيق رسالة الدين والدولة.

وأكد معالي رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك جاهزة للتنفيذ ابتداءً من ليلة دخول الشهر الفضيل, وقُسمت لثلاثة مراحل, وستكون المرحلة مخصصة للعشرة الأولى من الشهر الكريم مرتكزة بشكل محوري على شعار خدمة الضيف وإثراء تجربة القاصدين والزائرين وتدشين المبادرات وفق المنطلقات الإستراتيجية للخطة التشغيلية.

وتنطلق المرحلة الثانية في العشرة الوسطى من الشهر الكريم بمبادرات نوعية اثرائية متنوعة تبرز فضائل الشهر الكريم، وجعل الحرمين الشريفين مركزًا لتصحيح صورة الإسلام وإبراز سماحته واعتداله، إلى جانب إبراز جهود المملكة في عمارة الحرمين الشريفين دينيًا وعلميًا، وإظهار دور رئاسة الشؤون الدينية كجهة مؤسسية مرجعية تعزز مسارات العمل الديني وفق رؤية تنظيمية حديثة.

وقال الدكتور السديس: “إن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك تمحورت في عشرة مسارات إثرائية لتعزيز تجربة الزائرين والقاصدين للحرمين، وبأكثر من 120 مبادرة علمية وفكرية وإرشادية لتعظيم فضائل الشهر الكريم.

وتمحورت الرؤية الإستراتيجية الإثرائية للخطة الرمضانية في تعزيز الإرث الإيماني للحرمين الشريفين، وإيصال رسالتهما الوسطية للعالم، وتقديم خدمات مبتكرة وإثرائية للقاصدين والمعتمرين، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، فضلًا عن إبراز الحرمين الشريفين كمركز إشعاع للهداية، وترسيخ الالتزام بأعلى معايير الجودة والتميّز التشغيلي، وتوحيد الجهود المؤسسية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والخدمات المقدّمة، وتحسين بيئة العمل الإثرائية، والارتقاء بكفاءة الأداء لخدمة القاصدين، إضافة إلى إبراز جهود القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين، وإظهار رئاسة الشؤون الدينية كجهة ريادية تجمع بين الأصالة والمعاصرة لترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال.

وتتضمن الخطة التشغيلية للرئاسة أهدافًا رئيسة تتمثل في خدمة الضيوف وتعزيز تجربتهم التعبدية عبر توفير بيئة متميّزة، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم، مع تسليط الضوء على فضائل رمضان، ونشر تعاليم الإسلام السمحة، وتعزيز ريادة المملكة في العمل الإسلامي الوسطي، وتسليط الضوء على جهودها في خدمة المسلمين، وتعظيم مكانتها في وجدان المسلمين عبر إبراز دورها الريادي في خدمة الحرمين الشريفين، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية لضمان تقديم خدمات دينية متكاملة، وتطوير التجربة الرقمية الدينية وتقليص حاجز المكان والزمان باستخدام التقنيات الحديثة.

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