السعودية | النيابة العامة تحتفي بمناسبة يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت النيابة العامة, احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس, بحضور معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومعالي وكيل النيابة العامة الشيخ الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، وأعضاء ومنسوبي المقر الرئيس للنيابة العامة.

وتضمنت فعاليات الاحتفاء عددًا من الأنشطة التراثية وإقامة العرضة السعودية وغيرها من الفعاليات المصاحبة، فيما قامت نيابات الخليج 365 والمحافظات العديد من الفعاليات المتنوعة والأنشطة المصاحبة للمناسبة وسط مشاركة فاعلة من منسوبيها والمستفيدين منها.

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