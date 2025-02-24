شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 15 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس شديد البرودة

يتوقع

المركز الوطني للأرصاد

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 15 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 15 درجة مئوية.- مكة المكرمة 18 درجة مئوية.- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.- الرياض 11 درجة مئوية.- جدة 19 درجة مئوية.- أبها 12 درجة مئوية.- تبوك صفر مئوية.- بريدة 7 درجات مئوية.- حائل 4 درجات مئوية.- الباحة 13 درجة مئوية.- عرعر 1 درجة مئوية تحت الصفر.- سكاكا 0 مئوية.- جازان 24 درجة مئوية.- نجران 15 درجة مئوية.- الخرج 12 درجة مئوية.- المجمعة 8 درجات مئوية.- وادي الدواسر 17 درجة مئوية.- الدوادمي 9 درجات مئوية.- شرورة 18 درجة مئوية.في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة مع فرصة تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها.كذلك على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات منطقتي عسير والباحة.في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.