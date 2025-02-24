شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. إتاحة تراخيص جديدة لصيانة وإصلاح الطائرات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

تراخيص صيانة وإصلاح الطائرات في السعودية

تسليم أول ترخيص لصيانة الطائرات

منطقة صناعية جديدة في واحة جدة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إتاحة تراخيص صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات، خلال النسخة الأولى من الملتقى السعودي لصناعة الطيران الذي يُقام في محافظة جدة.وأوضحت الوزارة أن أنشطة التراخيص الصناعية الجديدة التي أُطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للصناعات العسكرية، تتضمن عددًا من الأنشطة.وتضم تلك الأنشطة، إصلاح وصيانة الطائرات، وإصلاح وصيانة الطائرات دون طيار، وصيانة وإصلاح الأجهزة الملاحية والأنظمة الإلكترونية، وأعمال الإصلاح والصيانة والعَمرة للطائرات.وبيّنت الوزارة أن التراخيص الجديدة تمكن المستثمرين من الاستفادة من مزايا الرخصة الصناعية والحصول على الممكنات والحوافز المقدمة للتراخيص الصناعية من الوزارة والمنظومة.وتُسهم في تنمية وتوطين قطاع صناعة الطيران باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.كما شهد المعرض حضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.وأعلن عن تسليم أول ترخيص لصيانة الطائرات لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، وترخيص آخر لشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران.وأكدت الوزارة أن إتاحة تراخيص صناعية جديدة لصيانة وعمرة الطائرات بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية فيما يخص الطائرات العسكرية؛ يحقق مستهدفات تطوير صناعة الطيران في المملكة.كما يحولها إلى مركز إقليمي وعالمي في صيانة وإصلاح الطائرات التجارية والطائرات دون طيار والطائرات العسكرية، وذلك من خلال تمكين الشركات الوطنية المتخصصة في القطاع، وتعزيز نموها وتوسّعها، ورفع قدرتها التنافسية.كان كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، عن تخصيص منطقة صناعية جديدة لصناعة الطيران في واحة جدة بمنطقة عسفان.وأوضح في تصريحات لـ ”اليوم“، أن شركات الطيران العالمية وجدت في المملكة بيئة استثمارية مثالية.ولفت مشيرًا إلى وضوح الاستراتيجيات والأهداف التي تتبناها المملكة كعوامل جذب رئيسية.وجاءت تصريحاته على هامش ملتقى صناعة الطيران الذي انعقد في جدة، فيما شهد مناقشات معمقة حول آخر التطورات في قطاع صناعة الطيران على الصعيدين المحلي والعالمي.