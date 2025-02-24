بالتفاصيل.. إتاحة تراخيص جديدة لصيانة وإصلاح الطائرات بالمملكة

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. إتاحة تراخيص جديدة لصيانة وإصلاح الطائرات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إتاحة تراخيص صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات، خلال النسخة الأولى من الملتقى السعودي لصناعة الطيران الذي يُقام في محافظة جدة.
وأوضحت الوزارة أن أنشطة التراخيص الصناعية الجديدة التي أُطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للصناعات العسكرية، تتضمن عددًا من الأنشطة.
وبيّنت الوزارة أن التراخيص الجديدة تمكن المستثمرين من الاستفادة من مزايا الرخصة الصناعية والحصول على الممكنات والحوافز المقدمة للتراخيص الصناعية من الوزارة والمنظومة.
وتُسهم في تنمية وتوطين قطاع صناعة الطيران باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
كما شهد المعرض حضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.
وأكدت الوزارة أن إتاحة تراخيص صناعية جديدة لصيانة وعمرة الطائرات بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية فيما يخص الطائرات العسكرية؛ يحقق مستهدفات تطوير صناعة الطيران في المملكة.
كما يحولها إلى مركز إقليمي وعالمي في صيانة وإصلاح الطائرات التجارية والطائرات دون طيار والطائرات العسكرية، وذلك من خلال تمكين الشركات الوطنية المتخصصة في القطاع، وتعزيز نموها وتوسّعها، ورفع قدرتها التنافسية.
كان كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، عن تخصيص منطقة صناعية جديدة لصناعة الطيران في واحة جدة بمنطقة عسفان.
ولفت مشيرًا إلى وضوح الاستراتيجيات والأهداف التي تتبناها المملكة كعوامل جذب رئيسية.
وجاءت تصريحاته على هامش ملتقى صناعة الطيران الذي انعقد في جدة، فيما شهد مناقشات معمقة حول آخر التطورات في قطاع صناعة الطيران على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأوضحت الوزارة أن أنشطة التراخيص الصناعية الجديدة التي أُطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للصناعات العسكرية، تتضمن عددًا من الأنشطة.
تراخيص صيانة وإصلاح الطائرات في السعوديةوتضم تلك الأنشطة، إصلاح وصيانة الطائرات، وإصلاح وصيانة الطائرات دون طيار، وصيانة وإصلاح الأجهزة الملاحية والأنظمة الإلكترونية، وأعمال الإصلاح والصيانة والعَمرة للطائرات.
وبيّنت الوزارة أن التراخيص الجديدة تمكن المستثمرين من الاستفادة من مزايا الرخصة الصناعية والحصول على الممكنات والحوافز المقدمة للتراخيص الصناعية من الوزارة والمنظومة.
وتُسهم في تنمية وتوطين قطاع صناعة الطيران باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
كما شهد المعرض حضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.
تسليم أول ترخيص لصيانة الطائراتوأعلن عن تسليم أول ترخيص لصيانة الطائرات لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، وترخيص آخر لشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران.
وأكدت الوزارة أن إتاحة تراخيص صناعية جديدة لصيانة وعمرة الطائرات بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية فيما يخص الطائرات العسكرية؛ يحقق مستهدفات تطوير صناعة الطيران في المملكة.
كما يحولها إلى مركز إقليمي وعالمي في صيانة وإصلاح الطائرات التجارية والطائرات دون طيار والطائرات العسكرية، وذلك من خلال تمكين الشركات الوطنية المتخصصة في القطاع، وتعزيز نموها وتوسّعها، ورفع قدرتها التنافسية.
كان كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، عن تخصيص منطقة صناعية جديدة لصناعة الطيران في واحة جدة بمنطقة عسفان.
منطقة صناعية جديدة في واحة جدةوأوضح في تصريحات لـ ”اليوم“، أن شركات الطيران العالمية وجدت في المملكة بيئة استثمارية مثالية.
ولفت مشيرًا إلى وضوح الاستراتيجيات والأهداف التي تتبناها المملكة كعوامل جذب رئيسية.
وجاءت تصريحاته على هامش ملتقى صناعة الطيران الذي انعقد في جدة، فيما شهد مناقشات معمقة حول آخر التطورات في قطاع صناعة الطيران على الصعيدين المحلي والعالمي.