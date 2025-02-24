تدشين خدمة البوابات الإلكترونية في مطار الملك عبد العزيز بجدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خدمة البوابات الإلكترونية في مطار الملك عبد العزيز بجدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين في جدة، خدمة البوابات الإلكترونية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
تضم الخدمة 70 بوابة تعمل على إنهاء إجراءات السفر ذاتيًا دون تدخل بشري، بهدف تحسين تجربة المسافرين في المطارات السعودية، بالتعاون بين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومطارات القابضة.
حضر التدشين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، ومدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" د. عصام بن عبد الله الوقيت، ومدير عام الجوازات اللواء د. صالح بن سعد المربع، والرئيس التنفيذي لمطارات القابضة رائد بن حسن الإدريسي، ورئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة م. رائد بن ابراهيم المديهيم، والرئيس التنفيذي م. مازن بن محمد جوهر.
تسهيل إجراءات السفر
يأتي تدشين البوابات الإلكترونية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بهدف تسهيل إجراءات السفر وتسريعها باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي التي تمكن المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيًا وبشكل سريع وآمن، ما يسهم في توفير الوقت والجهد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومطارات القابضة وشركاتها التابعة للإسهام في تطوير خدمات قطاع الطيران ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران عبر تسخير التقنيات الذكية لرفع مستوى الكفاءة وتحسين تجربة المسافرين على المستوى المحلي والدولي.
2500 مسافر لكل بوابة
يضم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 70 بوابة إلكترونية موزعة بين صالة رقم 1 ومرافق المكتب التنفيذي، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,500 مسافر للبوابة الواحدة، ما يمكّن المطار من خدمة ما يصل إلى 175 ألف مسافر يوميًا.
وتتميز البوابات الإلكترونية بقدرتها على التحقق من هوية المسافر في مرحلة واحدة عبر مسح جواز السفر وصورة الوجه، ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية في المطارات.
كما يعد مطار الملك عبد العزيز الدولي ثالث موقع يجري فيه إطلاق نظام البوابات الإلكترونية، بعد نجاح تدشينها في مطاري الملك خالد الدولي وخليج نيوم، ما يعكس التزام مختلف الجهات الحكومية بالابتكار لتقديم خدمات متطورة تسهم في تحسين تجربة السفر، وتعزيز مكانة المملكة كمحور عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.