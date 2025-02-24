شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خدمة البوابات الإلكترونية في مطار الملك عبد العزيز بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين في جدة، خدمة البوابات الإلكترونية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

تضم الخدمة 70 بوابة تعمل على إنهاء إجراءات السفر ذاتيًا دون تدخل بشري، بهدف تحسين تجربة المسافرين في المطارات السعودية، بالتعاون بين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومطارات القابضة.

حضر التدشين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، ومدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" د. عصام بن عبد الله الوقيت، ومدير عام الجوازات اللواء د. صالح بن سعد المربع، والرئيس التنفيذي لمطارات القابضة رائد بن حسن الإدريسي، ورئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة م. رائد بن ابراهيم المديهيم، والرئيس التنفيذي م. مازن بن محمد جوهر.



تسهيل إجراءات السفر

يأتي تدشين البوابات الإلكترونية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بهدف تسهيل إجراءات السفر وتسريعها باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي التي تمكن المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيًا وبشكل سريع وآمن، ما يسهم في توفير الوقت والجهد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومطارات القابضة وشركاتها التابعة للإسهام في تطوير خدمات قطاع الطيران ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران عبر تسخير التقنيات الذكية لرفع مستوى الكفاءة وتحسين تجربة المسافرين على المستوى المحلي والدولي.



2500 مسافر لكل بوابة

يضم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 70 بوابة إلكترونية موزعة بين صالة رقم 1 ومرافق المكتب التنفيذي، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,500 مسافر للبوابة الواحدة، ما يمكّن المطار من خدمة ما يصل إلى 175 ألف مسافر يوميًا.

وتتميز البوابات الإلكترونية بقدرتها على التحقق من هوية المسافر في مرحلة واحدة عبر مسح جواز السفر وصورة الوجه، ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية في المطارات.

كما يعد مطار الملك عبد العزيز الدولي ثالث موقع يجري فيه إطلاق نظام البوابات الإلكترونية، بعد نجاح تدشينها في مطاري الملك خالد الدولي وخليج نيوم، ما يعكس التزام مختلف الجهات الحكومية بالابتكار لتقديم خدمات متطورة تسهم في تحسين تجربة السفر، وتعزيز مكانة المملكة كمحور عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.

