محكمة الاستئناف بعسير تحتفل بيوم التأسيس

أقامت محكمة الاستئناف في منطقة عسير احتفالا بمناسبة يوم التأسيس، ورفع رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة صاحب الفضيلة الشيخ شعبان بن عايض بن أحمد عسيري، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله أدام الله على مملكتنا الغالية العز والفخر والأمن والازدهار. وأقيمت فعالية مصاحبة للاحتفال حضرها منسبو محكمة الاستئناف.



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