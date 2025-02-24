الغملاس يطلق مبادرة للتبرع بالدم

وتقدم محافظ المزاحمية ومدير المستشفى المتبرعين من مسؤولي المحافظة لدعم بنك الدم وتعزير ثقافة التبرع وزيادة عدد المتبرعين داخل بنوك الدم بالمحافظة بالإضافة إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع.
وأكد مدير مستشفى المزاحمية العام الدكتور عادل بن عميرة في تصريح لـ"دوت الخليج" على أهمية المبادرة للتبرع بالدم، لما لذلك من فوائد صحية واجتماعية إضافة لنيل الأجر والثواب من خلال زيادة مخزون بنوك الدم بالمحافظة، وحفظ الأرواح، والأثر الإيجابي الذي يعود به على المتبرع، والفوائد الجمة التي يجنيها المجتمع من هذا العمل الانساني النبيل.
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