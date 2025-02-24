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الغملاس يطلق مبادرة للتبرع بالدم

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الغملاس يطلق مبادرة للتبرع بالدم

أطلق محافظ المزاحمية عبدالرحمن الغملاس صباح اليوم الاثنين، مبادرة للتبرع بالدم تحت شعار "لأن دوركم يصنع الفرق"، والتي ينظمها مستشفى المزاحمية العام التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، لمدة 3 أيام وذلك أمام مقر المستشفى من الجهة الشمالية.

وتقدم محافظ المزاحمية ومدير المستشفى المتبرعين من مسؤولي المحافظة لدعم بنك الدم وتعزير ثقافة التبرع وزيادة عدد المتبرعين داخل بنوك الدم بالمحافظة بالإضافة إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع.

وأكد مدير مستشفى المزاحمية العام الدكتور عادل بن عميرة في تصريح لـ"" على أهمية المبادرة للتبرع بالدم، لما لذلك من فوائد صحية واجتماعية إضافة لنيل الأجر والثواب من خلال زيادة مخزون بنوك الدم بالمحافظة، وحفظ الأرواح، والأثر الإيجابي الذي يعود به على المتبرع، والفوائد الجمة التي يجنيها المجتمع من هذا العمل الانساني النبيل.


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