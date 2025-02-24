اخبار السعوديه

ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بالرياض

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  • ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بالرياض 1/3
  • ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بالرياض 2/3
  • ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بالرياض 3/3

الموارد البشرية بنجران تحتفل بيوم التأسيس

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران احتفالا بمناسبة يوم التأسيس شارك فيه منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة...

a6e3fce0f5.jpgنجران: أحمد بالحارث
f04ae169f4.jpg25 شعبان 1446 هـ

توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب

أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني «كفايات استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي»، لتعزيز جاهزية الممارسين في القطاع،...

icon-byline.pngالرياض:
icon-clock.png25 شعبان 1446 هـ

حركة تجارية نشطة تسبق رمضان

تشهد المراكز التجارية وأسواق التموين الغذائية بمنطقة نجران حركة نشطة من المتسوقين لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية...

icon-byline.pngنجران: دوت الخليج، واس
icon-clock.png25 شعبان 1446 هـ

برنامج تأهيلي للموهوبين دوليا

دشنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، البرنامج التأهيلي للمشاركات...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png25 شعبان 1446 هـ

احتفال نادي الطلاب السعوديين بيوم التأسيس في لانكستر

احتفل نادي الطلاب السعوديين في مدينة لانكستر بالمملكة المتحدة بيوم التأسيس السعودي، في فعالية مميزة أقيمت بحرم جامعة لانكستر،...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png25 شعبان 1446 هـ

أهالي تمير يحتفلون بيوم التأسيس بحضور محافظ المجمعة

رعى محافظ محافظة المجمعة سلطان بن سعد السديري احتفال أهالي تمير بمناسبة ذكرى يوم تأسيس وطننا الغالي، وذلك بحضور رئيس مركز تمير...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png25 شعبان 1446 هـ

الغملاس يطلق مبادرة للتبرع بالدم

أطلق محافظ المزاحمية عبدالرحمن الغملاس صباح اليوم الاثنين، مبادرة للتبرع بالدم تحت شعار "لأن دوركم يصنع الفرق"، والتي ينظمها...

icon-byline.pngسعود الخزيم
icon-clock.png25 شعبان 1446 هـ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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