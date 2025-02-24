ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بالرياض

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الموارد البشرية بنجران تحتفل بيوم التأسيس
نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران احتفالا بمناسبة يوم التأسيس شارك فيه منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة...
توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب
أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني «كفايات استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي»، لتعزيز جاهزية الممارسين في القطاع،...
حركة تجارية نشطة تسبق رمضان
تشهد المراكز التجارية وأسواق التموين الغذائية بمنطقة نجران حركة نشطة من المتسوقين لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية...
برنامج تأهيلي للموهوبين دوليا
دشنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، البرنامج التأهيلي للمشاركات...
احتفال نادي الطلاب السعوديين بيوم التأسيس في لانكستر
احتفل نادي الطلاب السعوديين في مدينة لانكستر بالمملكة المتحدة بيوم التأسيس السعودي، في فعالية مميزة أقيمت بحرم جامعة لانكستر،...
أهالي تمير يحتفلون بيوم التأسيس بحضور محافظ المجمعة
رعى محافظ محافظة المجمعة سلطان بن سعد السديري احتفال أهالي تمير بمناسبة ذكرى يوم تأسيس وطننا الغالي، وذلك بحضور رئيس مركز تمير...
الغملاس يطلق مبادرة للتبرع بالدم
أطلق محافظ المزاحمية عبدالرحمن الغملاس صباح اليوم الاثنين، مبادرة للتبرع بالدم تحت شعار "لأن دوركم يصنع الفرق"، والتي ينظمها...
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