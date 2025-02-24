أهالي تمير يحتفلون بيوم التأسيس بحضور محافظ المجمعة

كما شهد الحفل حضور مدراء القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية ورجال الأعمال الداعمون لذه المناسبة وعدد كبير من أبناء تمير وزوار المدينة .
بهذه المناسبة قال عبدالمجيد بن محمد المناع رئيس جمعية التنمية الأهلية بتمير، ونحن نحتفل بيوم التأسيس التاريخي لواحة الأمن والأمان نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام والدنا وباني نهضتنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين محقق الطموحات وقائد التطوير، وإلى الشعب السعودي الكريم، داعين الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.
دامت المملكة شامخةً بأمجادها، ودامت راية التوحيد خفّاقة، ودام الشعب السعودي مصدر الفخر والعزة.
وبين المناع أن يوم التأسيس يمثل محطة تاريخية راسخة في وجدان دوت الخليج، إذ يعيد إلى الأذهان الملحمة التي بدأت قبل أكثر من ثلاثة قرون، عندما وضع الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- اللبنات الأولى لصرح دولة عظيمة، قامت على أسس الوحدة والاستقرار، واتخذت من العدل والتطوير نهجاً لها، ومن الإيمان بهويتها الوطنية وقيمها ركيزة أساسية لمسيرتها نحو المستقبل.
وأضاف المناع أن المملكة العربية السعودية أثبتت وعلى مدار ثلاثة قرون، قدرتها على التكيف مع المتغيرات، ومواجهة التحديات، وبناء دولة حديثة مزدهرة، ترتكز على إرثها العريق وقيمها الراسخة.
كما أن النهضة التي تشهدها المملكة اليوم في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، هي امتداد طبيعي لمسيرة التأسيس التي انطلقت قبل 300 عام
ولأن دوت الخليج يستحق منا الكثير نثراً وشعرا جاءت قصيدة وطنية لشاعر الفصحى عبدالله بن سعد الغانم.
وجاء دور الشعر النبطي لأحد نجوم الشعر في المنطقة الشاعر عزام بن عبدالله الخريف وقصيدة وطنية بهذه المناسبة السعيدة .
بعد ذلك قدمت الجمعية أبوريت وطني كتب كلماته الشاعر حمد بن إبراهيم العثمان الذي أبدع في تقديم لوحة شعرية إنشادية شدى بها المنشد محسن عوض، تلا ذلك العرضة السعودية التي شارك فيها محافظ المجمعة والحضور.
جمعية التنمية الأهلية ومن منطلق مسؤولياتها المجتمعية وتقديرها الكبير لكل من يساهم ويدعم أنشطتها وبرامجها قدمت عظيم الشكر والامتنان والعرفان لرجال الأعمال الداعمين على ما يقدمونه من دعم للجمعية والذي يعبر عن سمو في الأخلاق والقيم وأصالة في الطبع وتجذر النفوس على فعل الخيرات ونهج قويم، حيث تم تقديم دروع تذكارية للجهات المشاركة ورجال الأعمال الذين كان لهم دور كبير في ظهور الحفل بهذا المظر المشرف.
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