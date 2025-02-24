أهالي تمير يحتفلون بيوم التأسيس بحضور محافظ المجمعة

رعى محافظ محافظة المجمعة سلطان بن سعد السديري احتفال أهالي تمير بمناسبة ذكرى يوم تأسيس وطننا الغالي، وذلك بحضور رئيس مركز تمير منصور بن سليمان العساف، خلال الحفل نظمته جمعية التنمية الأهلية بتمير بالتعاون والشراكة مع بلدية تمير وبعض الجهات .

كما شهد الحفل حضور مدراء القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية ورجال الأعمال الداعمون لذه المناسبة وعدد كبير من أبناء تمير وزوار المدينة .

بهذه المناسبة قال عبدالمجيد بن محمد المناع رئيس جمعية التنمية الأهلية بتمير، ونحن نحتفل بيوم التأسيس التاريخي لواحة الأمن والأمان نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام والدنا وباني نهضتنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين محقق الطموحات وقائد التطوير، وإلى الشعب السعودي الكريم، داعين الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.

دامت المملكة شامخةً بأمجادها، ودامت راية التوحيد خفّاقة، ودام الشعب السعودي مصدر الفخر والعزة.

وبين المناع أن يوم التأسيس يمثل محطة تاريخية راسخة في وجدان دوت الخليج، إذ يعيد إلى الأذهان الملحمة التي بدأت قبل أكثر من ثلاثة قرون، عندما وضع الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- اللبنات الأولى لصرح دولة عظيمة، قامت على أسس الوحدة والاستقرار، واتخذت من العدل والتطوير نهجاً لها، ومن الإيمان بهويتها الوطنية وقيمها ركيزة أساسية لمسيرتها نحو المستقبل.

وأضاف المناع أن المملكة العربية السعودية أثبتت وعلى مدار ثلاثة قرون، قدرتها على التكيف مع المتغيرات، ومواجهة التحديات، وبناء دولة حديثة مزدهرة، ترتكز على إرثها العريق وقيمها الراسخة.

كما أن النهضة التي تشهدها المملكة اليوم في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، هي امتداد طبيعي لمسيرة التأسيس التي انطلقت قبل 300 عام

ولأن دوت الخليج يستحق منا الكثير نثراً وشعرا جاءت قصيدة وطنية لشاعر الفصحى عبدالله بن سعد الغانم.

وجاء دور الشعر النبطي لأحد نجوم الشعر في المنطقة الشاعر عزام بن عبدالله الخريف وقصيدة وطنية بهذه المناسبة السعيدة .

بعد ذلك قدمت الجمعية أبوريت وطني كتب كلماته الشاعر حمد بن إبراهيم العثمان الذي أبدع في تقديم لوحة شعرية إنشادية شدى بها المنشد محسن عوض، تلا ذلك العرضة السعودية التي شارك فيها محافظ المجمعة والحضور.

جمعية التنمية الأهلية ومن منطلق مسؤولياتها المجتمعية وتقديرها الكبير لكل من يساهم ويدعم أنشطتها وبرامجها قدمت عظيم الشكر والامتنان والعرفان لرجال الأعمال الداعمين على ما يقدمونه من دعم للجمعية والذي يعبر عن سمو في الأخلاق والقيم وأصالة في الطبع وتجذر النفوس على فعل الخيرات ونهج قويم، حيث تم تقديم دروع تذكارية للجهات المشاركة ورجال الأعمال الذين كان لهم دور كبير في ظهور الحفل بهذا المظر المشرف.