السعودية | جمعية “حركية” تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل صحية في القطاع غير الربحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية” على شهادة أفضل بيئة عمل صحية مختصة بصحة بيئة العمل للقطاعات غير الربحية وفقًا لمعيار “OHBI” المعتمد من قبل الجمعية الأوروبية بقياس صحة بيئة العمل.

وأوضح مدير الجمعية محمد الحمالي أن هذه الشهادة تأتي تتويجًا للجهود التي تقوم بها حركية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وستكون محفزًا للتطوير المستمر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وحرصًا من الجمعية على توفير بيئة عمل جاذبة للموظفين والموظفات؛ لتحسين الأداء العام وتحقيق مستوى الرضا، ورفع الكفاءة والإنتاجية للعاملين بالجمعية، بما ينعكس على تقديم خدمات متميزة للمستفيدين وتحسين جودة حياتهم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

مما يذكر أن مقياس ” OHBI” يعد أداة متقدمة طُورت لتحليل وتقييم جودة بيئة العمل داخل الجمعيات الخيرية في المملكة بهدف تحسين بيئة العمل وتطوير الممارسات الداخلية في الجمعيات ورفع مستوى الأداء الوظيفي.

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