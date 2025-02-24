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السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة على هامش الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني

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السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة على هامش الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، اليوم، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السيدة إيمي بوب، وذلك على هامش الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني.

وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون بين المملكة والمنظمة وفُرص تعزيزه، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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