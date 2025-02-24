شكرا لقرائتكم خبر عن أوقات عمل البنوك في رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى.. اعرفها والان نبدء بالتفاصيل

شهر رمضان

أوقات العمل اليومية للبنوك في شأن التعامل مع الجمهور "10:00 ص - 04:00 م"

أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، ومقدمي خدمات المدفوعات "09:30 ص - 05:30م (ست ساعات عمل مرنة)"

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الأضحى

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" أوقات عمل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك خلال أيام شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1446هـ.وأوضح "ساما" عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الاثنين، أوقات العمل الخاصة بالبنوك خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى، وجاءت كالآتي:تبدأ يوم الأحد 1446/10/01هـ الموافق 2025/03/30م حتى نهاية يوم الأربعاء 1446/10/04هـ الموافق 2025/04/02م.تبدأ يوم الخميس 1446/12/09هـ الموافق 2025/06/05م حتى نهاية يوم الثلاثاء 1446/12/14هـ الموافق 2025/06/10م.وأكد "ساما" أن فروع البنوك ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات المدفوعات وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية تبقى مفتوحة بصفة مستمرة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.وتفتح البنوك ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات المدفوعات عددًا من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد.