شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية والنيابة العامة يحتفلان بيوم التأسيس بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

احتفال النيابة العامة

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، احتفالًا بمناسبة يوم التأسيس، وذلك في بهو الوزارة الرئيس بمدينة الرياض.وتضمن الاحتفال, العديد من الأركان المتنوعة التي تعكس عمق التاريخ والتراث السعودي، اشتمل على عروض تقليدية، وأعمال فنية تظهر جمال الخط العربي والحرف اليدوية، ومشاركة نادي الصقور السعودي في ركن خاص بالصقور، ونادي سباقات الخيل في ركن الفرس العربي.كما أقامت النيابة العامة، احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، بحضور معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومعالي وكيل النيابة العامة الشيخ الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، وأعضاء ومنسوبي المقر الرئيس للنيابة العامة.

وتضمنت فعاليات الاحتفاء عددًا من الأنشطة التراثية وإقامة العرضة السعودية وغيرها من الفعاليات المصاحبة، فيما قامت نيابات المناطق والمحافظات العديد من الفعاليات المتنوعة والأنشطة المصاحبة للمناسبة وسط مشاركة فاعلة من منسوبيها والمستفيدين منها.