شكرا لمتابعة خبر عن “أمازون السعودية” تقيم جناح خاص في البوليفارد سيتي بمناسبة يوم التأسيس.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقامت أمازون السعودية جناحا خاصا بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية على مدار يومين كاملين في البوليفارد سيتي بمدينة الرياض بحضور عدد من إدارات الشركة ومجموعة من وسائل الإعلام المحلية.

ولقي الجناح الذي أقامته أمازون السعودية كثافة من قبل العملاء للتعرف على شركاء أمازون وأبرز العروض والتخفيضات.

وتزامن جناح أمازون مع حملة رمضان التي أطلقتها الشركة مؤخراً وتستمر حتى 27 فبراير الجاري على موقعها Amazon.sa، وتتضمن مميزاتٍ وعروض حصرية لأعضاء برنامج أمازون برايم، بالإضافة إلى خصوماتٍ تصل إلى 50% عبر الرابط www.amazon.sa/ramadansale وتشمل خصومات مصرفية فورية، وطرق دفع مرنة، وخيارات توصيل مريحة تناسب الجميع كما تتيح الحملة فرصة المساهمة في دعم الأسر المستحقة خلال الشهر الكريم.

وبهذه المناسبة، قال عبدو شلالا، مدير أمازون في السعودية: يسعدنا المشاركة في يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية فهو يوم عزيز على قلوبنا جميعا، ورمز للوحدة الوطنية والانتماء، وجسر يربط بين إرث الأجداد وطموحات الأجيال القادمة في ظل رؤية المملكة 2030.

وأكد شلالا: أن أمازون تسعى إلى تلبية احتياجات الجميع من خلال حملة شهر رمضان المبارك، وهي فرصة للجميع للحصول على احتياجاتهم بأقل الأسعار الممكنة من خلال التخفيضات الكبيرة لافتاً أن أعضاء برنامج أمازون برايم يتمتعون بخاصية الوصول المبكر والحصري للعروض وخدمة التوصيل المجاني والخصومات الإضافية.

وتابع: حرصنا أن يكون لنا بصمة مجتمعية من خلال شراكتنا مع جمعية بنك الـطعام السعودي “إطعام”، سوف نتيح الفرصة لعملائنا للمساهمة الفعالة في المجتمع ودعم الأسر المستحقة عبر مبادرة “سلة رمضان الخير”، وذلك التزاماً منا بروح التضامن والعطاء التي تعكس معنى الشهر الفضيل. موضحاً أن أمازون وضعت آلية سهلة من خلال موقعها Amazon.sa لدعم الأسر المستحقة عبر مبادرة “سلة رمضان الخير” بالتعاون مع جمعية بنك الـطعام السعودي “إطعام”.

ودعا مدير أمازون السعودية في ختام حديثه العملاء للاستفادة من تخفيضات رمضان بالطريقة المثلى من خلال الانضمام إلى برنامج برايم عبر www.amazon.sa/prime بعضوية شهرية مقابل 16 ريالاً سعودياً فقط، أو التوفير من خلال العضوية السنوية مقابل 140 ريال سعودي فقط. كذلك، حيث يعد برنامج برايم أفضل طريقة للاستمتاع بأجمل اللحظات مع أمازون على مدار العام من خلال مزايا التسوق والترفيه التي تشمل خدمة التوصيل المجاني، وبرايم فيديو، وألعاب الفيديو من “برايم”