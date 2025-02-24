شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد الفيصل برفقة أبنائه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، برفقة أبنائه.

وجاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد، برفقة أبنائه الثلاثة، الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير سلطان بن خالد الفيصل، والأمير سعود بن خالد الفيصل.

واحتفى الأمير بندر بيوم ميلاد والده الـ 86، أمس، بكلمات فخر وعز وشموخ: “جعل أيامك سعادة يا سيد الرجال، وعسى الله يطيل بعمرك والنور ما يفارق محياك”.

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