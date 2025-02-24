البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعلن عن مبادرة لتمكين الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن مبادرة لتمكين الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات، بمشاركة 10 جهات داعمة وممكنة، لرفع عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز في النشاط، وتعزيز استفادة رواد الأعمال والمستثمرين منها.

وتستهدف المبادرة العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري في نشاط السيارات، ورواد الأعمال والمستثمرين، وتهدف إلى تأهيل علامات تجارية لمنح الامتياز التجاري، واستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين للاستفادة من فرص الامتياز، والتدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفير التمويل اللازم لدعم وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين للتوسع في النشاط.

وتطرح العلامات التجارية الفرص أمام رواد الأعمال والمستثمرين عبر المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال : franchisecenter.sa

يشار إلى أن الجهات الداعمة والممكنة التي تعمل على هذه المبادرة تحت مظلة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، هي: وزارة التجارة، وزارة البلديات والإسكان، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة التأمين، صندوق تنمية الموارد البشرية، بنك التنمية الاجتماعية، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الغرف التجارية السعودية.