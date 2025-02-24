وزير الصحة يلتقي نظيره الإندونيسي ويشهد توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الصحي بين البلدين

التقى وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة الإندونيسي بودي جي صادقين، خلال زيارته الرسمية في جاكرتا.

وبحث اللقاء أوجه التعاون الصحي بين البلدين في المجال الصحي، وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للحجاج والمعتمرين الإندونيسيين بما يسهم في رفع الجاهزية الصحية وتحسين تجربة الحج والعمرة؛ لتحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج التحول الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز جاهزية المنشآت الصحية، وتقديم خدمات صحية بكفاءة وجودة عالية. وتبادل الجانبان أفضل الممارسات والخبرات في مجال إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأولية، مع الاستفادة من تجربة المملكة في التحول الرقمي الصحي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وإدارة المستشفيات، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في الصناعات الدوائية والمعدات الطبية.

وشهد وزير الصحة، و نظيره الإندونيسي، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الصحة القابضة، ووزارة الصحة الإندونيسية للتعاون في مجال الرعاية الصحية، حيث وقعها من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة، الأستاذ ناصر بن محمد الحقباني، ومن الجانب الإندونيسي، يولي فاريانتي، المدير العام للموارد البشرية الصحية بوزارة الصحة.

كما أبرمت شركة الصحة القابضة مذكرة تفاهم أخرى مع جامعة نهضة العلماء سورابايا؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال الكوادر الصحية الإندونيسية لدعم قطاع الرعاية الصحية في المملكة، حيث وقعها الأستاذ ناصر بن محمد الحقباني، ورئيس جامعة نهضة العلماء البروفيسور أحمد يازيدي، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، فيصل بن عبدالله العامودي، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارة والقيادات في وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية. يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة في ترسيخ التعاون الدولي في المجال الصحي، وتوسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية العالمية، بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية، ورفع كفاءتها، ودعم الابتكار في التقنيات الحديثة؛ لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامتها.