السعودية | قنصلية لبنان العامة في جدة تُنظم ندوة بعنوان ” طرابلس بين عبق الماضي وحداثة الحاضر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نظمت قنصلية لبنان العامة في جدة ندوة حول مدينة طرابلس بعنوان ” طرابلس بين عبق الماضي وحداثة الحاضر” يوم الأربعاء في 19/2/2025 وبحضور سعادة مدير عام وزارة الخارجية السعودية السابق جمال بالخيور وعدد كبير من الدبلوماسيين العرب والأجانب.

القى كلمة القنصل العام وليد منقاره، هنأ المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس قيادةً وشعباً وتحدث فيها عن أوجه التشابه بين مدينة طرابلس وجدة التاريخيتين مبدياً إعجابه بالمشروع الرائد في ترميم جدة التاريخية والحفاظ على تراثها الذي تقوم به وزارة الثقافة السعودية ثم تحدث عن تاريخ طرابلس والإمكانيات التي تختزنها هذه المدينة .

تضمن البرنامج المواضيع التالية:

كلمة الدكتورة جومانه شهال تدمري أكاديمية رئيسة جمعية ” تراث طرابلس لبنان” في باريس.

-مداخلة استاذة عبير ابو سليمان حول جدة التاريخية،

-عرض فيديو لأغنية أسرار المدينة من تأليف وغناء صوفيا حداد،

-بالنهاية عرض مقطع مسرحي ” انا وتيتا” من تأليف وتمثيل عبد الله نعمه، بالإشتراك مع الممثلة اجلال محمد، وإنتاج مشعل الغامدي، إخراج محمود فداوي، ومساعد مخرج منى حمود التي ستتحدث عن المسرح في طرابلس.

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