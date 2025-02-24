السعودية | رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يستقبل رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في هونج كونج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم، معالي رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في هونج كونج داني وو، والوفد المرافق له.

وتأتي الزيارة تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة وهونج كونج في مجال حماية النزاهة ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

واطّلع رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في هونج كونج على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، فيما استمع معاليه إلى تجربة هونج كونج في ذات المجال.

وعلى هامش الزيارة افتتح معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بحضور معالي رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في هونج كونج ورشة العمل التي ستستمر على مدى 4 أيام بين المختصين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في هونج كونج.

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