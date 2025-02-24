السعودية | وزارة الداخلية تختتم مبادرة “مكان التاريخ” احتفاءً بيوم التأسيس في المركز الأمني التاريخي بالجبيلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتمت وزارة الداخلية اليوم، مبادرة “مكان التاريخ” التي أقيمت في مركز الأمن التاريخي بالجبيلة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير، وذلك احتفاءً بيوم التأسيس.

وشهدت المبادرة عرض مقتنيات تراثية نادرة تُعرض لأول مرة، من بينها السيوف التاريخية، والخناجر، والأسلحة التي استخدمت في المركز ومراحل تطورها، إلى جانب استعراض أبرز الحرف القديمة في الجبيلة، وعروضًا للهجانة والخيالة.

وتأتي المبادرة لعكس رحلة الأمن التي عاشتها الدولة السعودية عبر العصور، وصولًا إلى ما تنعم به اليوم من أمن وأمان واستقرار في ظل قيادتها الحكيمة، ما يجعل مركز شرطة الجبيلة شاهدًا على مسيرة الأمن وإرثه العريق، حتى الوقت الحالي الذي تواصل فيه وزارة الداخلية جهودها في تعزيز الأمن وحفظ الاستقرار.

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