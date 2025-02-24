السعودية | وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا يستعرضان العلاقات الثنائية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا السيد ونستون بيترز.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا مهنا بن صالح أباالخيل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط