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وزير الخارجية ونظيره النيوزيلندي يستعرضان العلاقات الثنائية

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واس- الرياض 0 تبليغ

وزير الخارجية ونظيره النيوزيلندي يستعرضان العلاقات الثنائية

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا مهنا بن صالح أباالخيل.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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