شكرا لقرائتكم خبر مانجا للإنتاج تحصد جائزة المنتدى السعودي للإعلام عبر حملة عالمية لمسلسل أنمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إنجاز جديد يعكس ريادتها في صناعة المحتوى الإبداعي، حصدت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، جائزة المنتدى السعودي للإعلام في مسار الأنشطة الاتصالية الإعلامية عن مسلسل الأنمي السعودي "أساطير في قادم الزمان 2"، وذلك تقديرًا لجهودها في إنتاج محتوى سعودي مبتكر يعزز الهوية الوطنية ويصل إلى الجمهور العالمي.



جاء هذا الفوز بعد حملة اتصالية وإعلامية ضخمة رافقت إطلاق المسلسل، وشهدت 3 عروض أولى عالمية، اثنان منها في العاصمة الرياض وواحد في طوكيو، حيث لاقت ردود فعل كبيرة وقوية من الجمهور والإعلام.



تضمنت الحملة الاتصالية حملة علاقات عامة عالمية حصدت 477 خبر صحفي ما بين العالم العربي واليابان. بالإضافة إلى حملة رقمية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، أسفرت عن تحقيق أكثر من 151 مليون مشاهدة.كما شملت الحملة إعلانات في الشوارع الرئيسية في الرياض، جدة، والمنطقة الشرقية.



وعلّق الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لمانجا للإنتاج على هذا الإنجاز قائلًا:" "فخورون بهذا التكريم الذي يعكس نجاح جهودنا في تقديم محتوى سعودي مبتكر ينافس عالميًا. اليوم، يصل مسلسل أساطير إلى الجماهير في خمس قارات، مما يجسد انتشار وتأثير إبداعاتنا عالميًا. نشكر فريق العمل وجميع شركائنا الذين ساهموا في هذا النجاح، كما نعرب عن امتناننا للقائمين على الجائزة لتقديرهم وتشجيعهم للإبداع والتميز. ونتطلع إلى مواصلة تقديم أعمال ملهمة تعكس ثقافتنا وهويتنا."



ومن جانبها، علّقت دالية إبراهيم أبوعباة، مديرة العلاقات العامة والتواصل والفعاليات في مانجا للإنتاج، عن الفوز قائلة:

"كانت حملتنا الإعلامية متعددة اللغات، وشملت منصات مختلفة. اللافت في هذه الحملة أن التغطيات الإعلامية العالمية تجاوزت التغطيات العربية، مما يعكس الحضور الدولي القوي للمسلسل والتأثير الذي أحدثه على المستوى العالمي. النجاح الذي حققناه لم يكن محصورًا فقط في أرقام المشاهدات والتغطيات الإعلامية، بل في التأثير العاطفي الذي تركه المسلسل لدى المشاهدين عالميًا. هذا التكريم يعزز التزامنا بتقديم محتوى سعودي ينافس في الأسواق العالمية ويعكس ثقافتنا برؤية إبداعية وجاذبة."



يعد "أساطير في قادم الزمان 2" امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، حيث يواصل تقديم قصص مستوحاة من التراث والثقافة السعودية برؤية إبداعية تجمع بين الأصالة والحداثة. واستطاع المسلسل تحقيق نجاح واسع على المستوى المحلي والعالمي، جاذبًا مشاهدين من مختلف الأعمار بأسلوبه الإبداعي ورسائله الهادفة. ويتميز هذا الموسم بمشاركة أكثر من 50 فنانًا سعوديًا، مما يعكس التزام مانجا للإنتاج بدعم المواهب الوطنية وتعزيز الحضور السعودي في صناعة المحتوى الإبداعي عالميًا.



يؤكد الفوز بجائزة المنتدى السعودي للإعلام تميز مانجا للإنتاج في صناعة المحتوى الإعلامي الترفيهي، ويعزز مكانة المملكة كمنتج عالمي في قطاع الأنمي والصناعات الإبداعية. بهذا الإنجاز، تواصل مانجا للإنتاج ترسيخ دورها في إثراء المحتوى العربي عالميًا، عبر تقديم أعمال إبداعية بمواصفات عالمية تعكس القيم السعودية الأصيلة، وتضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في صناعة الأنمي والمحتوى الترفيهي الهادف.