شكرا لمتابعة خبر عن صحفي إسباني: نحن في أوروبا بحاجة لقائد مثل الأمير محمد بن سلمان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الصحفي الإسباني خافيير فرنانديز أن أوروبا، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا وألمانيا، تحتاج إلى قائد يتمتع برؤية وطموح مماثل لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لافتًا إلى أن التحولات الجذرية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة تؤكد أهمية القيادة القوية في دفع عجلة التغيير والتطور.

وعلق فرنانديز على التحولات الكبرى التي قادها الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن السعودية كانت بحاجة إلى إصلاحات جذرية تواكب تطورات العصر. وأوضح أن الكثيرين في البداية تساءلوا عن أهداف الأمير ورؤيته للمستقبل، لكنه أثبت بوضوح أن المملكة بحاجة ماسة إلى التقدم وإجراء تغييرات شاملة، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع.

وأشاد الصحفي الإسباني برؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، معتبرًا أنها مشروع استراتيجي أساسي غيّر واقع المملكة بشكل غير مسبوق. وأوضح أن التأثير الإيجابي للرؤية لم يقتصر على الاقتصاد السعودي فقط، بل امتد ليشمل دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث باتت السعودية قوة فاعلة في اتخاذ القرارات الدولية، وليس فقط في قطاعي النفط والغاز.