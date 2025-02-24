شكرا لمتابعة خبر عن المسند: توجيه المخططات العمرانية نحو القبلة يعزز الهوية الإسلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند، أهمية دمج اتجاه القبلة في التخطيط العمراني .

وقال “المسند” عبر صفحته على منصة “إكس”: في التخطيط العمراني، تُعتمد عادة الاتجاهات الجغرافية الأصلية (الشمال، الجنوب، الشرق، والغرب) كأساس لتوجيه الشوارع والمباني، لكن وبما أننا نتجه إلى القبلة خمس مرات يوميًا على الأقل، فإن دمج هذا التوجه في تصميم المدن يمكن أن يحقق فوائد عديدة.

وتابع: في مدينة الرياض، نجد أن المخططات العمرانية تتجه نسبيًا نحو القبلة، حيث أن زاوية القبلة تبلغ 243° بينما اتجاه الغرب عند 270°، مما يقلل من الانحراف في مساجد الأحياء والمنازل.

كما كشف عن مزايا توجيه المخططات العمرانية نحو القبلة والتي تتمثل في الآتي:

1- تعزيز الهوية الإسلامية في التصميم الحضري من خلال جعل التوجه نحو القبلة عنصرًا جوهريًا في تخطيط المدن.

2- تحقيق التوازن بين الجمالية والوظيفية، مما يمنح المساجد والمباني السكنية انسجامًا مع احتياجات السكان الدينية.

3- تقليل الحاجة إلى الانحرافات في المساجد والمباني، حيث يكون التصميم الأساسي متماشيًا مع القبلة دون زوايا غير وظيفية.

4- تحسين توزيع الفراغات المعمارية حول المساجد، مما يسمح بالاستفادة القصوى من المساحة ويحد من المساحات المهملة أو غير المستغلة بسبب انحراف التصميم عن اتجاه القبلة.

5- سهولة تحديد القبلة في المباني السكنية، حيث يكون اتجاه الغرف والمجالس متناسقًا مع القبلة، مما يقلل الحاجة إلى مؤشرات إضافية أو تصحيحات معمارية لاحقة.

مقارنة بين الرياض و عنيزة:

في الرياض: تم توجيه المخططات العمرانية بشكل يجعل المساجد والمباني السكنية أقرب إلى اتجاه القبلة، مما قلل الحاجة إلى تعديلات داخلية أو انحرافات في التخطيط.

في عنيزة: نلاحظ أن بعض المخططات غير متوافقة مع القبلة، مما يؤدي إلى عدم وجود اتساق بين المخططات واتجاه بناء المساجد، ويُظهر الحاجة إلى تصحيح التوجه العمراني مستقبلًا.

واختتم حديثه قائلاً: دمج اتجاه القبلة في المخططات العمرانية يعكس رؤية حضرية متكاملة، حيث يتم مواءمة البنية التحتية مع القيم الإسلامية والاحتياجات الوظيفية، مما يعزز الهوية العمرانية المتجانسة للمدن الإسلامية .