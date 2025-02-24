شكرا لمتابعة خبر عن قطار وعد الشمال يرسم صورة فنية رائعة خلال مروره بجوار زهور الخزامي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد خيالي وساحر مر قطار وعد الشمال بين مروج من زهور الخزامى، ورسم لوحة فنية رائعة .

وتغطي الخزاميع مساحات واسعة من البراري في منطقة الجوف خلال فصل الشتاء،وكذلك في صحراء الدهناء، إلى الشرق من مدينة الرياض، وتنمو كذلك في التلال الحجرية على امتداد وادي “جافي” شرق الرياض.

وحصد المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث، حلّق أحدهم قائلاً:” جميل أن يكون سجاد الاستقبالات الرسميه بهذا اللون بدل الأحمر، كانت خطوه موفقه من ولي العهد حفظه الله ذات معنى ومغزى كبير. ”