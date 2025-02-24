شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية خادم الحرمين.. تفاصيل أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.