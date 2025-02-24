شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة لـ ”اليوم“: تخصيص أول منطقة لصناعة الطيران في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، عن تخصيص منطقة صناعية جديدة لصناعة الطيران في واحة جدة بمنطقة عسفان.

وأكد بن سلمة، لـ ”اليوم“، أن شركات الطيران العالمية وجدت في المملكة بيئة استثمارية مثالية، مشيرًا إلى وضوح الاستراتيجيات والأهداف التي تتبناها المملكة كعوامل جذب رئيسية.

جاءت ذلك على هامش ملتقى صناعة الطيران الذي انعقد في جدة، وشهد مناقشات معمقة حول آخر التطورات في قطاع صناعة الطيران على الصعيدين المحلي والعالمي.



تواجد علمي بالمنطقة الصناعية

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة م . خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة



وأوضح بن سلمة أن تواجد شركات عالمية كبرى في الملتقى يعكس الأهمية المتزايدة للسوق السعودي، واحتياج هذه الشركات لموردين ومصنعين لأجزاء الطائرات والمحركات.

وأضاف: ”المنتدى مُصمم خصيصًا لرجال الأعمال المحليين والعالميين، بهدف تسهيل عقد الصفقات والشراكات.“ وشدد على أهمية استكمال البنية التحتية اللازمة وتوفير جميع المحفزات المعيارية التي تدعم المستثمرين وتسرّع من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأشار بن سلمة إلى أن شركات الطيران العالمية المشاركة في الملتقى، لم تتردد في عرض فرصها الاستثمارية ومشاركة خبراتها وتجاربها العالمية، وذلك لإيمانها بجدوى الاستثمار في المملكة.