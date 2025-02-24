السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (9) مواقع حول المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (9) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم، للرجال في مركز ثلاثاء الخرم بمحافظة القنفذة لمدة ثلاثة أيام، ومركز خميس حرب بمحافظة القنفذة، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مركز ثلاثاء الخرم، ومركز خميس حرب لمدة يومين لكل موقع، وفي مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة لمدة يوم واحد، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال لمدة يوم.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مستشفى النقاهة بمحافظة بيشة لمدة يومين، وللرجال في مركز السعيدة بمحافظة رجال ألمع لمدة ثلاثة أيام.

وفي منطقة القصيم تقدم الوحدات خدماتها اليوم للرجال في بلدة النفيد التراثية بمحافظة رياض الخبراء لمدة يومين، ويوم الأربعاء في مركز الصمعورية لمدة ثلاثة أيام.

وفي منطقة المدينة المنورة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال، والنساء في مركز الجديده بمحافظة العلا لمدة ثلاثة أيام.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل خدماتها يوم الأربعاء للرجال في الحيانية، ويوم الخميس للنساء لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

