شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد الخطة واقتراح الحلول.. ضوابط جديدة لمجال الإشراف التربوي الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم عن تبنيها للتقنيات الحديثة في مجال الإشراف التربوي الذي يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير العملية التعليمية، وتحسين أداء المشرفين التربويين، وتقديم الدعم الأمثل للمعلمين.

رفع الكفاءة المهنية

واعتمدت الوزارة حزمة من الضوابط الجديدة التي تُعدّ الإشراف التربوي ركيزة أساسية في تطوير التعليم.

وتهدف هذه الضوابط إلى تمكين المشرفين من دعم المعلمين وتوجيههم بكفاءة وفاعلية نحو تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

وتسعى إلى رفع الكفاءة المهنية للمشرفين التربويين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتقديم دعم متميز للمعلمين، بما ينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم.



أهم الضوابط الجديدة



وفقًا للضوابط الجديدة، سيُطلب من المشرف التربوي تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة خلال كل فصل دراسي.

وتشمل هذه الأهداف إعداد خطة عمل فصلية شاملة للمدرسة تتماشى مع الأهداف العامة للوزارة وتراعي احتياجات المدرسة الخاصة، بالإضافة إلى إجراء بحث إجرائي يهدف إلى تحديد المشكلات والتحديات في مجال التدريس واقتراح حلول عملية ومبتكرة لتحسينه.

كما تتضمن المهام مساعدة المعلمين في إعداد خطط فصلية فعالة تركز على التخطيط الجيد للتدريس وتنويع أساليبه واستراتيجياته، وتقديم تقارير دورية للمعلمين تتضمن تغذية راجعة بناءة تهدف إلى تحسين أدائهم وتطوير ممارساتهم التدريسية.



دور المشرف التربوي



ويشمل دور المشرف التربوي على متابعة تنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة والتأكد من تحقيقها للأهداف التربوية المرجوة، والاستفادة من نتائج تقويم أداء الطلاب في تحديد نقاط القوة والضعف في العملية التعليمية وتوظيف هذه النتائج في تحسين التدريس والتعلّم وتعزيز السلوك الإيجابي للطلاب نحو التعليم.