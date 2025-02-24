زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق إندونيسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2025, 9:16 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة سومبا النائية شرق إندونيسيا، اليوم. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية، أن الزلزال جرى رصده على عمق 10 كيلومترات وعلى بُعد نحو 36 كيلومترًا شمال شرق واينجابو بجزيرة سومبا. وأفاد بيان الهيئة، بأن الزلزال لم يتسبّب في حدوث أمواج مد عاتية تسونامي، ولا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في المباني.

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