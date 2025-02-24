بدء التقديم على بسطات جدة الرمضانية

ويتيح النظام الرقمي للتصاريح الموسمية عبر منصة «بلدي» إمكانية التقديم بشكل سلس دون الحاجة لمراجعة الأمانة، حيث يمكن للمتقدمين استعراض الأنشطة المتاحة، واختيار المواقع المحددة للبسطات وفقًا لنطاق البلدية الفرعية، والاطلاع على الاشتراطات الخاصة بكل نشاط قبل تعبئة الطلب، وسداد الرسوم بعد اعتماده من البلدية.
وأوضحت الأمانة أن التقديم سيستمر حتى 20 رمضان، داعية الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل والتقديم من خلال زيارة الرابط: https://bit.ly/4hN352h، لمعرفة التفاصيل والالتزام بالتصاميم المعتمدة للبسطات والمتطلبات التنظيمية، لضمان تقديم الخدمات وفق المعايير المحددة، لافتة النظر إلى أن الأنشطة المتاحة لهذا الموسم تشمل: الأكلات الشعبية، التمور والحلويات، الخردوات، وإكسسوارات معدنية.
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