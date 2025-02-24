إحباط تهريب 525 كجم من القات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 525 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي أنشطة ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» ببقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.



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