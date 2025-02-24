خطة زمنية لاختبارات الفصل الدراسي الثالث

حددت إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، الخطة الزمنية لتنفيذ أعمال الاختبارات للفصل الدراسي الثالث، للعام الدراسي الحالي 1446هـ، وذلك انطلاقًا من أهمية الاستعداد المبكر، وانتظام أعمال الاختبارات، ومنح الطلبة الوقت الكافي لمراجعة الدروس، وإعطاء المعلمين والمعلمات الوقت الكافي للتصحيح والرصد، ودعمًا للطلبة المتعثرين «المتوقع تخرجهم باختبارهم قبل انتهاء العام الدراسي» وتوفير فرصة لمديري المدارس لإغلاق العام الدراسي في موعده المحدد، ونقل الطلبة للصفوف والمراحل التعليمية الجديدة، التي انتقلوا إليها، والخطة الزمنية، هي:

• من الأحد 2 رمضان حتى الخميس 6 رمضان: بدء اختبارات الطلبة الغائبين بعذر عن اختبارات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

• من الأحد 9 رمضان حتى الخميس 20 رمضان: بدء اختبارات الدور الثاني للمرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني لعام 1446هـ، واختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الثاني للعام السابق 1445هـ، وما قبله بنظام المسارات.

• الخميس 12 شوال: اكتمال إدخال درجات اختبارات الطلبة الغائبين بعذر، آخر موعد لاستلام طلبات التعديل من خلال الدعم الفني لدرجات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1446هـ للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

• من الإثنين 16 شوال حتى الأربعاء 2 ذي القعدة: بدء الاختبارات الوطنية «نافس».

• الخميس 19 شوال: اكتمال إدخال درجات اختبارات الدور الثاني لمواد الفصل الدراسي الثاني للعام 1446هـ، ومواد التعثر في المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني للأعوام السابقة.

• من الأحد 22 شوال حتى الخميس 26 شوال: بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

• من الأحد 22 شوال حتى الخميس 2 ذي القعدة: بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث للمرحلة الابتدائية، مع مراعاة عدم تعارضها مع الاختبارات الوطنية «نافس».

• الخميس 3 ذي القعدة: اكتمال إدخال درجات اختبارات الفصل الدراسي، ومعايير التقويم للفترة السابقة لجميع المراحل الدراسية، وإشعار الطلبة وأولياء أمورهم بذلك.

• الأحد 6 ذي القعدة: حصر الطلبة المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية ممن تبقى لديهم مواد تعثر.

• الخميس 17 ذي القعدة: آخر موعد لاستلام نماذج أسئلة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث «الدور الأول، الدور الثاني، الأسئلة البديلة»، ونماذج الإجابات، وتزويد الطلبة وأولياء الأمور بتقرير يتضمن نتائج جميع درجات أعمال السنة في المواد الدراسية.

• الأحد 20 ذي القعدة: إعداد جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للمواد التحريرية ومواد التقويم التكويني والمواد ذات الجانبين، مع تضمين مواعيد الاختبارات المركزية «الوزارية» ضمن جدول اختبارات المدرسة للمدارس الابتدائية والمتوسطة للصفوف والمواد المحددة، وفق ما يرد من الوزارة.

• الأحد 27 ذي القعدة: بدء اختبارات المواد ذات الجانبين «العملي، والشفهي»، والاختبارات النهائية لمواد التعليم المدمج لنظام المسارات ضمن اليوم الدراسي.

• الخميس 2 ذي الحجة: اكتمال إدخال درجات أعمال السنة، ومواد التقويم التكويني ودرجات الجانب العملي والشفهي للمواد ذات الجانبين، ومواد التعليم المدمج، ودرجات السلوك والمواظبة.

• الأحد 19 ذي الحجة: بدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث ضمن اليوم الدراسي، واعتماد مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي وبدء البرامج العلاجية.

• الإثنين 27 ذي الحجة: إغلاق الدرجات واعتماد المهارات للفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية، وإعلان النتائج، وإعلان جداول الدور الثاني لجميع المراحل، وتسليم إشعارات الإكمال للطلبة المكملين، متضمنة جداول اختبارات الدور الثاني، وإعلان جداول اختبارات الطلبة المتوقع تخرجهم مع تسليمهم إشعارات التعثر.

• الثلاثاء 28 ذي الحجة: بدء اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل والطلبة المتوقع تخرجهم.

• الخميس 1 محرم: إعلان نتائج اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل والطلبة المتوقع تخرجهم، وإغلاق العام الدراسي.