السعودية | وزير الصحة في زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا لتعزيز التعاون الصحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بدأ معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجال الصحي، واستكشاف فرص الشراكة التي تدعم مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.

وتركز الزيارة على تطوير التعاون في مجالات السياحة العلاجية، وتنمية الكوادر الطبية، ورفع الجاهزية الصحية لمواسم الحج والعمرة، إلى جانب تبادل الخبرات في التحول الرقمي الصحي، واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الاستدامة في القطاع الصحي.

ومن المقرر أن يلتقي معاليه عددًا من كبار المسؤولين في القطاع الصحي الإندونيسي، لبحث فرص التعاون في تطوير الأنظمة الصحية الرقمية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، والارتقاء بجودة وكفاءة المرافق الصحية، وذلك استنادًا إلى التجارب الناجحة للبلدين في هذا المجال.

كما سيقوم معاليه بزيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية الرائدة في إندونيسيا، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود المملكة لتطوير منظومتها الصحية من خلال برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يعد أحد البرامج الأساسية لرؤية 2030، حيث يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية.

ويرافق معاليه وفد يضم عددًا من القيادات الصحية من وزارة الصحة، وهيئة التخصصات الصحية، وشركة الصحة القابضة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط