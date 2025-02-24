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جامعة الملك فيصل تحصد 6 ميداليات بالمعرض الدولي للاختراعات في الكويت

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محمد العويس  - الأحساء  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الملك فيصل إنجازًا عالميًا جديدًا بفوزها بست ميداليات ذهبية وفضية في النسخة الخامسة عشرة من المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي نظمه النادي العلمي الكويتي في دولة الكويت خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2025.
وشهد المعرض منافسة قوية بين أكثر من 180 اختراعًا من 42 دولة، حيث تميزت الجامعة بحصد أربع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في مجال الطاقة، مما يعكس ريادتها في تقديم حلول ابتكارية تدعم هويتها البحثية المؤسسية في مجال الاستدامة.

التميز في البحث العلمي والابتكار

وأشاد رئيس جامعة الملك فيصل، الأستاذ الدكتور عادل أبوزناده، بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز الجامعة في البحث العلمي والابتكار، موجهًا شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات على دعمه اللامحدود للبحث والابتكار في الجامعات .
كما ثمّن جهود المخترعين والباحثين بالجامعة، مؤكدًا أن هذا التفوق يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز دور الجامعة في إيجاد حلول مستدامة تدعم التنمية الوطنية.

مجال الطاقة المستدامة

وتميزت الجامعة بابتكارات تدعم الطاقة والاستدامة، حيث قدمت تقنية مبتكرة لفحص البطاريات لإطالة عمرها عبر تحديد الأجزاء التي تحتاج إلى صيانة أو استبدال، وحلولًا لتحويل مخلفات الغذاء إلى طاقة كهربائية تدعم الجهود البيئية.
كما طورت تقنية لتحويل مخلفات البترول إلى وقود الهيدروجين لدعم الطاقة النظيفة، وابتكارًا يحول مخلفات النخيل إلى فحم مغناطيسي يُستخدم في تطبيقات الطاقة المتجددة.
وفي مجال الطاقة الحيوية، قدمت الجامعة تقنية لتحويل مخلفات الدجاج إلى غاز حيوي لدعم إنتاج الطاقة المستدامة، إلى جانب ابتكار يحوّل طاقة الرياح إلى طاقة كهروضغطية لتعزيز توليد الكهرباء من المصادر المتجددة.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه البراءات مسجلة لدى مكتب البراءات الأمريكي، مما يعزز مصداقيتها وأهميتها العلمية، ويؤكد التزام الجامعة بتطوير ابتكارات مستدامة تواكب التحولات العالمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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