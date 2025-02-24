انت الان تتابع التجارة الإلكترونية تزيد الطلب على المستودعات في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2025, 8:14 صباحاً

تشهد أسعار المستودعات في جميع المدن الرئيسة بالمملكة العربية السعودية، زيادة ملحوظة في الطلب، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في نشاط التجارة الإلكترونية. تشير التقديرات إلى أن سوق المستودعات في السعودية من المتوقع أن يصل إلى نحو 589 مليون ريال بحلول عام 2025، ويزيد على 844 مليون ريال قبل عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.44%. حتى عام 2023، بلغ عدد المستودعات في منطقة الرياض 6584 مستودعاً بمساحة إجمالية تقدر بنحو 10.670 مليون متر مربع، تليها مكة المكرّمة بـ 2224 مستودعاً بمساحة 649 ألف متر مربع، ثم المنطقة الشرقية بـ 1782 مستودعاً بمساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مربع، والقصيم بـ 487 مستودعاً بمساحة 761 ألف متر مربع.

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