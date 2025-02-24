فوز تكتل يمين الوسط المحافظ في الانتخابات الألمانية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2025, 7:39 صباحاً

فاز تكتل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري المنتمي لتيار يمين الوسط، في انتخابات ألمانيا الوطنية بفارقٍ كبيرٍ بعد فرز جميع الدوائر الانتخابية. وحقّق حزب البديل من أجل ألمانيا تقدماً كبيراً؛ ليصبح ثاني أكبر حزب، بينما تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى المركز الثالث. وفشل كلٌّ من حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" (المنشق عن حزب اليسار)، و"حزب الديمقراطيين الأحرار"، في الحصول على الحد الأدنى (5%) المؤهل لدخول البرلمان الألماني.

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