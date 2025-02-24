فعاليات متنوعة في الدلم بيوم التأسيس

أقامت بلدية الدلم، عددًا من الفعاليات المتنوعة ابتهاجاً بذكرى يوم التأسيس في 7 مواقع بالمحافظة، وكانت الفعاليات الرئيسية في متنزه الملك سلمان بالضاحي وسط حضور كبير من السكان.

واشتملت الفعاليات التي وجدت الرضا من الزوار على العرضة السعودية، ركن القهوة، ركن التصوير التراثي، مسرح الطفل، أركان الأسر المنتجة، مسيرة السيارات الكلاسيكية، والفرق الاستعراضية، والهدايا والمسابقات.

كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 5 آلاف هدية وطنية، وتركيب أكثر من 4500 علم بالطرق وإضاءة المباني بالأخضر، كما تم عرض 20 لوحة عن التأسيس بالطرقات بهدف الاعتزاز بذكرى المناسبة الوطنية.