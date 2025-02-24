فعاليات متنوعة في الدلم بيوم التأسيس

واشتملت الفعاليات التي وجدت الرضا من الزوار على العرضة السعودية، ركن القهوة، ركن التصوير التراثي، مسرح الطفل، أركان الأسر المنتجة، مسيرة السيارات الكلاسيكية، والفرق الاستعراضية، والهدايا والمسابقات.
كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 5 آلاف هدية وطنية، وتركيب أكثر من 4500 علم بالطرق وإضاءة المباني بالأخضر، كما تم عرض 20 لوحة عن التأسيس بالطرقات بهدف الاعتزاز بذكرى المناسبة الوطنية.
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