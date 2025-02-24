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فعاليات متنوعة في الدلم بيوم التأسيس

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فعاليات متنوعة في الدلم بيوم التأسيس

أقامت بلدية الدلم، عددًا من الفعاليات المتنوعة ابتهاجاً بذكرى يوم التأسيس في 7 مواقع بالمحافظة، وكانت الفعاليات الرئيسية في متنزه الملك سلمان بالضاحي وسط حضور كبير من السكان.

واشتملت الفعاليات التي وجدت الرضا من الزوار على العرضة ، ركن القهوة، ركن التصوير التراثي، مسرح الطفل، أركان الأسر المنتجة، مسيرة السيارات الكلاسيكية، والفرق الاستعراضية، والهدايا والمسابقات.

كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 5 آلاف هدية وطنية، وتركيب أكثر من 4500 علم بالطرق وإضاءة المباني بالأخضر، كما تم عرض 20 لوحة عن التأسيس بالطرقات بهدف الاعتزاز بذكرى المناسبة الوطنية.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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