شكرا لقرائتكم خبر عن "فجر الدرعية" تنقل زوارها في رحلة إلى إنجازات الإمام محمد بن سعود والان نبدء بالتفاصيل



وكان الإمام يمتلك شخصية عبقرية وشجاعة حقق على إثرها حلم تأسيس الدولة السعودية الأولى.

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وعمل الإمام على توحيد الدولة وضم المناطق المحيطة وفق خطوات مدروسة. اختيار الطريف مركزًا للحكم وعبرت القصة عن اختيار حي الطريف مركزًا للحكم في الدولة السعودية الأولى، إذ كان السبب لما يتميز الحي من ارتفاع عن مستوى سطح الأرض وفوق التلال ليعطي إلى ساكنيه أكثر تحصينًا، إذ كان وهو القلب النابض الذي انطلق منه الحكم السعودي الأول.

وجدد الإمام تطويره العمراني، فأتم في سنة 1180هـ/ 1766م بناء قصر سلوى الذي ضُم وكان مقر الحكم، ويقع في الجهة الشمالية الشرقية من واجهة حي الطريف، ويضم فيه قصور الضيافة لزوار الدرعية من الحجاج وغيرهم.

اهتمامات الدولة السعودية الأولى وأضفت القصة إلى مسامع الزوار اهتمامات الدولة السعودية الأولى، التي لم تكن قوتها برية فقط، بل كان الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود، له رؤية بعيده أيضًا، وكانت رؤية استراتيجية ومعرفته أن البحر ذو مصدر قوة يحمي التجارة ويوسع الدولة.

وأمر بتأسيس أول أسطول من السفن البحرية، لتكوين قوة بحرية، واستعان بخبراء البحار وكان منهم ابن جابر، وإبراهيم بن عفيصان الذين دربوا رجال الإمام على علوم البحر، حتى وصلت الدولة السعودية الأولى إلى ميناء العقير والقطيف بالخليج العربي، وكذلك مواني البحر الأحمر. قوة التلاحم والترابط وأدخل المشهد الأدائي للأجداد الذي قدمته فعاليات ذاكرة الأرض بالطائف، الحضور في جوٍ اتسم بذكاء الدولة السعودية في التعامل مع خططها الاستراتيجية الفذة وقوة التلاحم والترابط التي جمعتهم في الحفاظ على ما يملكونه من أرضٍ وزرعٍ ودولة عريقة.

وشرح الأداء الفني المسرحي الذي جذب المئات من الزوار في الساحات الثقافية لفجر الدرعية، صفات الإمام وحنكته في تيسير أمور الدولة، و إدخال روح الحماسة في أبنائها، لما لمسوه من بعد نظر وتنظيم امتاز فيه عقل الإمام وفق توجيهاته السديدة، وتخطيطه الاحترافي والتنفيذ العمراني والتنموي الذي تحقق في عهد بمنتهى السرعة والإبداع. الدمام - شريف احمد - نقلت لوحة فجر الدرعية الثقافية في فعاليات ذاكرة الأرض بالطائف، زوارها في رحلة قصصية إلى الإمام محمد بن سعود قبل 300 عام، الذي أخذ فيها على نفسه عهدًا ووعدًا بأن تكون الدولة السعودية أفضل مما هي عليه تنمويًا وتطويريًا واجتماعيًا، عبر أداء فني يحكي فيه الأجداد للأحفاد.وكان الإمام يمتلك شخصية عبقرية وشجاعة حقق على إثرها حلم تأسيس الدولة السعودية الأولى.وأخذت القصة جمهورها المتشوق منذ البدايات، بعد مبايعة جموع الناس للإمام محمد بن سعود، إذ كانت أولى خطوات الإمام التنموية هي بناء سور الدرعية لتحقيق الأمن والأمان وحماية السكان من الأخطار وكان ذلك في سنة 1759.وعمل الإمام على توحيد الدولة وضم المناطق المحيطة وفق خطوات مدروسة.وعبرت القصة عن اختيار حي الطريف مركزًا للحكم في الدولة السعودية الأولى، إذ كان السبب لما يتميز الحي من ارتفاع عن مستوى سطح الأرض وفوق التلال ليعطي إلى ساكنيه أكثر تحصينًا، إذ كان وهو القلب النابض الذي انطلق منه الحكم السعودي الأول.وجدد الإمام تطويره العمراني، فأتم في سنة 1180هـ/ 1766م بناء قصر سلوى الذي ضُم وكان مقر الحكم، ويقع في الجهة الشمالية الشرقية من واجهة حي الطريف، ويضم فيه قصور الضيافة لزوار الدرعية من الحجاج وغيرهم.وأضفت القصة إلى مسامع الزوار اهتمامات الدولة السعودية الأولى، التي لم تكن قوتها برية فقط، بل كان الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود، له رؤية بعيده أيضًا، وكانت رؤية استراتيجية ومعرفته أن البحر ذو مصدر قوة يحمي التجارة ويوسع الدولة.وأمر بتأسيس أول أسطول من السفن البحرية، لتكوين قوة بحرية، واستعان بخبراء البحار وكان منهم ابن جابر، وإبراهيم بن عفيصان الذين دربوا رجال الإمام على علوم البحر، حتى وصلت الدولة السعودية الأولى إلى ميناء العقير والقطيف بالخليج العربي، وكذلك مواني البحر الأحمر.وأدخل المشهد الأدائي للأجداد الذي قدمته فعاليات ذاكرة الأرض بالطائف، الحضور في جوٍ اتسم بذكاء الدولة السعودية في التعامل مع خططها الاستراتيجية الفذة وقوة التلاحم والترابط التي جمعتهم في الحفاظ على ما يملكونه من أرضٍ وزرعٍ ودولة عريقة.وشرح الأداء الفني المسرحي الذي جذب المئات من الزوار في الساحات الثقافية لفجر الدرعية، صفات الإمام وحنكته في تيسير أمور الدولة، و إدخال روح الحماسة في أبنائها، لما لمسوه من بعد نظر وتنظيم امتاز فيه عقل الإمام وفق توجيهاته السديدة، وتخطيطه الاحترافي والتنفيذ العمراني والتنموي الذي تحقق في عهد بمنتهى السرعة والإبداع.