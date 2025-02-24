شكرا لمتابعة خبر عن المنيع يوضح حكم دراسة جراحات التجميل بين الحاجة والتغيير غير المبرر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، أن دراسة الطب، بما في ذلك التخصص في جراحات التجميل، لا حرج فيها إذا كان الهدف منها إصلاح العيوب الخلقية أو علاج آثار الحوادث والحروق، فهذه تدخل ضمن الضرورات الطبية المشروعة.

وأوضح الشيخ المنيع خلال حديثه في برنامج “يستفتونك”، أنه في حال كانت العمليات التجميلية تهدف فقط إلى تغيير خلقة الإنسان من دون حاجة طبية، لمجرد اتباع الموضة أو السعي وراء معايير جمالية متغيرة، فهذا يعد من الاعتراض على خلق الله، وهو من خطوات الشيطان، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم.

وأشار الشيخ إلى أن تمام الإيمان بالله يتجلى في التسليم لحكمته فيما خلق، مؤكدًا أن الإنسان ينبغي أن يرضى بخلقة الله وألا يسعى وراء التغيير غير الضروري لمجرد التقليد أو التأثر بالمعايير الدنيوية المتقلبة.